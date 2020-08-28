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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: правозащитники заявляют о более 200 задержанных на акции в Минске

Протесты в Беларуси: правозащитники заявляют о более 200 задержанных на акции в Минске


фото: TUT.by
27 августа, по последним данным правозащитников, во время протестов в Минске задержали 261 человека, около 50 из них - журналисты

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По последним обновленным данным правозащитников, в Минске задержано 261 человека. Еще 5 человек задержали во время протестов в других городах Беларуси.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, были задержаны около 50 представителей СМИ. Среди них - представители местных независимых и государственных СМИ, а также иностранных: "БелТА", БелаПАН, TUT.BY, "Наша Нiва", Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP и др.

Отмечается, что практически всех задержанных журналистов после проверки документов отпустили. Однако на четырех журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции, поскольку они отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда.

Известно также об одной депортации: шведскому журналисту Полу Хансену в пятницу 28 августа приказали покинуть Беларусь. Хансену запретили въезд в РБ на 5 лет. В Жовтневый РОВД, где находились задержанные журналисты, приезжала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Сообщается также, что журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову из РОВД забрала "скорая".

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