 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПремьер Японии уходит в отставку из-за ухудшения здоровья, - СМИ

Премьер Японии уходит в отставку из-за ухудшения здоровья, - СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшения состояния здоровья

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник из его Либерально-демократической партии.

Ожидается, что сам Абэ может объявить о своем решении на пресс-конференции позже в пятницу.

Как пишет издание, с середины июня до начала августа Абэ почти не проводил пресс-конференций. За последние две недели он дважды посещал больницу, что усиливало предположения об ухудшении его здоровья.

Абэ впервые стал премьер-министром Японии в 2006 году в возрасте 52 лет, но тогда подал в отставку из-за хронических проблем со здоровьем. Он вернулся к власти в 2012 году и снова занял пост премьер-министра страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать