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Espreso.tvОбществоПремьер Японии Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке

Премьер Японии Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке


фото: reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке с занимаемой должности

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в пятницу, 28 августа Sky News .

По словам премьера, это решение связано с проблемами со здоровьем.

Он пояснил, что при необходимости длительного медицинского ухода полноценно выполнять обязанности главы правительства не сможет.

За прошедшую неделю Абэ дважды госпитализировали в больницу. Известно, что у Абэ язвенный колит - хроническое воспалительное заболевание кишечника, которое заставило его уйти в отставку во время его первого пребывания на должности премьера с 2006 по 2007 год. В 2012 году он вновь возглавил правительство.

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