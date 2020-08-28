Правительство планирует доплачивать пенсионерам в возрасте 75-80 лет до 500 грн ежемесячно

28 августа, 2020, 13:59

Министерство социальной политики подготовило проект постановления об установлении компенсационных доплат пенсионерам в возрасте 75-80 лет в размерах от 400 до 500 грн

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Федерации профсоюзов.

Согласно документу, проект предлагает установить с 1 марта 2021 г. ежемесячную компенсационную выплату до 500 грн лицам, которым исполнилось 80 лет и более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года.

При этом, если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2600 грн, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Кроме того, с 1 июля 2021 г. предлагается установить доплаты лицам, которым исполнилось 75 лет или более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года. Компенсационная выплата для таких пенсионеров составит 400 грн.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2500 гривень, таким лицам будет предоставляться дополнительная доплата к пенсии.

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