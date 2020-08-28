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Espreso.tvОбществоПравительство Финляндии запретило въезд сборщикам ягод из Украины

Правительство Финляндии запретило въезд сборщикам ягод из Украины


фото: yie
Правительство Финляндии ввело ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, которые не входят в ЕС и имеют плохую эпидемиологическую ситуацию

Об этом сообщает Yle.

Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно коснется, в частности, украинских сборщиков ягод.

В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

По-прежнему иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники.

На пункте пропуска пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.

Напомним, в ночь на 28 августа вступил в силу запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан. В то же время правительство прописало ряд исключений.

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