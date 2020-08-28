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Espreso.tvСпортПостол - Рамирес: состоялась дуэль взглядов перед чемпионским боем украинца

Постол - Рамирес: состоялась дуэль взглядов перед чемпионским боем украинца


фото: Getty Images
Украинский боксер Виктор Постол провел дуэль взглядов с Хосе Рамиресом перед чемпионским боем за титулы WBC i WBO

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Top Rank Boxing.

Дуэль взглядов прошла с соблюдением карантинных норм и без грубости. Оба боксера были в масках и сохраняли дистанцию.

Титульный бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом состоится в ночь с 29 на 30 августа.

Поединок, который несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса, пройдет в американском Лас-Вегасе.

Постол станет первым украинским боксером, который проведет чемпионский бой в 2020 году.

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