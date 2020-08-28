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Espreso.tvОбществоПоджог авто проекта "Схемы": подозреваемого арестовали с залогом в 175 тыс. грн

Поджог авто проекта "Схемы": подозреваемого арестовали с залогом в 175 тыс. грн

Подозреваемого в причастности к поджогу авто программы "Схемы" арестовали

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в Twitter.

"Подозреваемый в причастности к поджогу авто программы "Схемы" арестовали на 60 суток, или залог в 175 тыс. грн", - сообщил он.

 

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