Поджог авто проекта "Схемы": подозреваемого арестовали с залогом в 175 тыс. грн
28 августа, 2020, 21:40
Подозреваемого в причастности к поджогу авто программы "Схемы" арестовали
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в Twitter.
"Подозреваемый в причастности к поджогу авто программы "Схемы" арестовали на 60 суток, или залог в 175 тыс. грн", - сообщил он.
- Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
- Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежение за журналистами.
- Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.
- Появилось видео поджога автомобиля "Схем".
- 26 августа задержали двух подозреваемых в поджоге авто журналистов проекту "Схемы".
Подозреваемый в причастности к поджогу авто программы «Схемы» арестован на 60 суток, или залог в 175 000 гривен pic.twitter.com/2jegsOb3Wg- Marian Kushnir (@MaryanKushnir) August 28, 2020
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