Поджог авто проекта "Схемы": подозреваемого арестовали с залогом в 175 тыс. грн

28 августа, 2020, 21:40

Подозреваемого в причастности к поджогу авто программы "Схемы" арестовали

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в Twitter.

"Подозреваемый в причастности к поджогу авто программы "Схемы" арестовали на 60 суток, или залог в 175 тыс. грн", - сообщил он.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".

Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежение за журналистами.

Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.

Появилось видео поджога автомобиля "Схем".

26 августа задержали двух подозреваемых в поджоге авто журналистов проекту "Схемы".