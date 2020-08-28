Под Кабмином протестуют работники туркомпаний и развлечений из-за закрытия границ иностранцам и ограничения работы ночных клубов

28 августа, 2020, 14:22

В Киеве под Кабинетом министров проходит акция протеста против закрытия украинских границ для въезда иностранцев и ограничения работы ночных клубов и развлечений

Об этом сообщает Eспресо.TV.

28 августа на акцию протеста под Кабмином собрались владельцы и работники туристических компаний, а также ночных клубов и развлекательных заведений. Сейчас там около 200 человек.

Они объединились в совместную акцию и протестуют против того, чтобы правительство не ограничивало их право на работу.

В частности, работники туризма сообщают, что за месяцы карантина они понесли огромные убытки и дальше отказываться от иностранцев тоже не хотят. Активисты также говорят, что некоторую логику в решении правительства видят и знают, что это решение направлено на одну категорию иностранцев, но отмечают, что пострадают от этого все.

В свою очередь, присутствовавшие представители сферы развлечений и ночных клубов, которым запретили работать после 23:00, недовольны и говорят, что и так старались придерживаться всех ограничений, которые ввело правительство.

Активисты анонсируют, что протесты будут продолжаться до поздней ночи.

Фото: reuters

Напомним, 26 августа правительство ограничило деятельность развлекательных заведений из-за невыполнения карантинных требований. Под запрет, в частности, попали заведения общественного питания и ночные клубы.

Кабинет министров до 28 сентября запретил въезд иностранцев в Украину.

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