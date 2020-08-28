Под Кабмином протестуют работники туркомпаний и развлечений из-за закрытия границ иностранцам и ограничения работы ночных клубов
Об этом сообщает Eспресо.TV.
28 августа на акцию протеста под Кабмином собрались владельцы и работники туристических компаний, а также ночных клубов и развлекательных заведений. Сейчас там около 200 человек.
Они объединились в совместную акцию и протестуют против того, чтобы правительство не ограничивало их право на работу.
В частности, работники туризма сообщают, что за месяцы карантина они понесли огромные убытки и дальше отказываться от иностранцев тоже не хотят. Активисты также говорят, что некоторую логику в решении правительства видят и знают, что это решение направлено на одну категорию иностранцев, но отмечают, что пострадают от этого все.
В свою очередь, присутствовавшие представители сферы развлечений и ночных клубов, которым запретили работать после 23:00, недовольны и говорят, что и так старались придерживаться всех ограничений, которые ввело правительство.
Активисты анонсируют, что протесты будут продолжаться до поздней ночи.
- Напомним, 26 августа правительство ограничило деятельность развлекательных заведений из-за невыполнения карантинных требований. Под запрет, в частности, попали заведения общественного питания и ночные клубы.
- Кабинет министров до 28 сентября запретил въезд иностранцев в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос