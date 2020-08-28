 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПод Кабмином протестуют работники туркомпаний и развлечений из-за закрытия границ иностранцам и ограничения работы ночных клубов

Под Кабмином протестуют работники туркомпаний и развлечений из-за закрытия границ иностранцам и ограничения работы ночных клубов


фото: reuters
В Киеве под Кабинетом министров проходит акция протеста против закрытия украинских границ для въезда иностранцев и ограничения работы ночных клубов и развлечений

Об этом сообщает Eспресо.TV.

28 августа на акцию протеста под Кабмином собрались владельцы и работники туристических компаний, а также ночных клубов и развлекательных заведений. Сейчас там около 200 человек.

Они объединились в совместную акцию и протестуют против того, чтобы правительство не ограничивало их право на работу.

В частности, работники туризма сообщают, что за месяцы карантина они понесли огромные убытки и дальше отказываться от иностранцев тоже не хотят. Активисты также говорят, что некоторую логику в решении правительства видят и знают, что это решение направлено на одну категорию иностранцев, но отмечают, что пострадают от этого все.

В свою очередь, присутствовавшие представители сферы развлечений и ночных клубов, которым запретили работать после 23:00, недовольны и говорят, что и так старались придерживаться всех ограничений, которые ввело правительство.

Активисты анонсируют, что протесты будут продолжаться до поздней ночи.

Фото: reuters

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать