Первый глава независимой Беларуси Шушкевич высказался за лишение российского языка статуса государственного в стране

28 августа, 2020, 08:31

Экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич зявив, что единственным государственным языком в стране должен быть белорусский

Об этом бывший глава государства Станислав Шушкевич заявил в интервью YouTube-канала "И грянул Грэм", передает Цензор.НЕТ.

Станислав Шушкевич отметил, что единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский.

Экс-глава Верховного Совета РБ объяснил это тем, что у белорусского языка "нет другой родины".

Однако политик убежден, что переходный период на белорусский как государственный язык будет долгим и "достаточно сложным".

Шушкевич также отметил, что в Беларуси нет никакого противостояния с Россией.

"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в целом то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. Угрозы над русским языком нет", - рассказал Шушкевич.

Отметим, русский язык в Беларуси получил статус второго государственного в 1995 году с подачи первого президента страны Александра Лукашенко.

Напомним, 27 августа в Беларуси задержали нового лидера оппозиционной партии "Громада", почетным главой которой является Станислав Шушкевич.

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