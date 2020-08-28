ПЦУ признала святым гетмана Петра Сагайдачного

28 августа, 2020, 17:01

Православная Церковь Украины утвердила канонизацию гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Об этом говорится в церковном журнале ПЦУ №25 .

День памяти Сагайдачного установлен 20 апреля по новому стилю (7 апреля по старому).

Этим решением ПЦУ фактически утвердил решение одной из своих церквей-учредителей - УАПЦ. Ведь Сагайдачный был канонизирован 25 мая 2011 Архиерейским собором УАПЦ.

Петр (Кононович) Конашевич-Сагайдачный - украинский полководец и политический деятель, гетман реестрового казачества, кошевой атаман Запорожской Сечи.

Организатор успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. Меценат православных братств и опекун братских шки л.