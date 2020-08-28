ПЦУ признала святым гетмана Петра Сагайдачного
Об этом говорится в церковном журнале ПЦУ №25 .
День памяти Сагайдачного установлен 20 апреля по новому стилю (7 апреля по старому).
Этим решением ПЦУ фактически утвердил решение одной из своих церквей-учредителей - УАПЦ. Ведь Сагайдачный был канонизирован 25 мая 2011 Архиерейским собором УАПЦ.
Петр (Кононович) Конашевич-Сагайдачный - украинский полководец и политический деятель, гетман реестрового казачества, кошевой атаман Запорожской Сечи.
Организатор успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. Меценат православных братств и опекун братских шки л.
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