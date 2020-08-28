 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты РФ в ОРДЛО принудительно паспортизуют местное население, - разведка

Оккупанты РФ в ОРДЛО принудительно паспортизуют местное население, - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о том, что российские оккупационные администрации в ОРДЛО продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства. С начала сентября э.г. командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства ", - сообщил пресс-секретарь.

Отмечается, что в соединениях и частях российских оккупационных войск введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет т. Н. "ДНР / ЛНР" и паспорт гражданина РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать