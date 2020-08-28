Оккупанты РФ в ОРДЛО принудительно паспортизуют местное население, - разведка

28 августа, 2020, 15:16

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о том, что российские оккупационные администрации в ОРДЛО продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства. С начала сентября э.г. командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства ", - сообщил пресс-секретарь.

Отмечается, что в соединениях и частях российских оккупационных войск введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет т. Н. "ДНР / ЛНР" и паспорт гражданина РФ.

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