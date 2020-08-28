Официальный курс: гривня резко подешевела к доллару и евро
28 августа, 2020, 09:16
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 28 cерпня 2020 году на отметке 27,46 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По состоянию на 27 августа курс составлял 27,39 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 28 августа установлен на уровне 32,43 грн/евро. По состоянию на 27 августа курс составлял 32,28 грн/евро.
На наличном рынке 28 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,48, продают - по 27,55 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,48-29 грн/$.
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