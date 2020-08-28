 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: гривня резко подешевела к доллару и евро

Официальный курс: гривня резко подешевела к доллару и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 28 cерпня 2020 году на отметке 27,46 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По состоянию на 27 августа курс составлял 27,39 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 28 августа установлен на уровне 32,43 грн/евро. По состоянию на 27 августа курс составлял 32,28 грн/евро.

На наличном рынке 28 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,48, продают - по 27,55 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,48-29 грн/$.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать