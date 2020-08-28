Никарагуа назначила консула в аннексированном Крыму: Украина готовит санкции, - Кулеба
Об этом заявил министр закородонних дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает Цензор.Нет .
"Нам стало известно, что, увы, несмотря на предупреждения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией Мы также рассматриваем этот шаг как попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова. Наша позиция очень простая и четкая: мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже я поручил, чтобы мы направили, и мы это сделали, уже отправлено ноту правительства Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение ", - заявил Кулеба.
В случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг.
Он назвал "особенно вопиющим" факт, что на должность назначен Олег Белавенцев.
"В 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и поэтому назначение на должность почетного консула особенно вопиющий и наглый шаг" , - добавил Кулеба.
По его словам, Украина рассматривает действия Никарагуа как прямое нарушение законодательства и международного права.
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