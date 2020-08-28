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Espreso.tvЭкономикаНесмотря на карантин: средняя номинальная зарплата украинцев в июле выросла

Несмотря на карантин: средняя номинальная зарплата украинцев в июле выросла


фото: glavcom
Средняя номинальная зарплата украинцев в июле этого года выросла на 2% по сравнению с июнем и составила 11804 грн

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Так, согласно сообщению, размер средней номинальной заработной платы штатного работника в июле увеличился на 2% по сравнению с июнем, и составил 11 804 грн.

Также отмечается, что в отношении июля 2019 года уровень средней номинальной заработной платы вырос на 7,6%.

В Госстате отметили, что данные не включают временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, по данным Госстата, рост реальной зарплаты в июле 2020 года по сравнению с июнем 2020 составил 2,6%, а по сравнению с июлем прошлого года - 5,1%.

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