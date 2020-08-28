Нарушение презумпции невиновности и права на защиту: Кузьменко о сути жалобы в ЕСПЧ

28 августа, 2020, 14:49

28 августа врач-кардиохирург Юлия Кузьменко рассказала об экспертизе и будущем дела Шеремета

Об этом подозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко рассказала в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

Юлия Кузьменко рассказала, что в материалах дела нет экспертизы походки Айвана Бирча, отметив, что нет никаких ксерокопий англоязычного оригинала и имени переводчика.

Подозреваемая отметила, что уверена в непричастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

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На вопрос ведущей, смотрела ли Юлия Кузьменко пресс-конференцию министра внутренних дел Арсена Авакова с участием президента Зеленского, где ее назвали причастной к убийству журналиста, Кузьменко рассказала, что во время задержания 12 декабря ее незаконно удерживали около семи часов, поэтому она не видела конференции, а затем в тюрьме не могла посмотреть ее.

"Я ее посмотрю, когда все развалится", - прокомментировала она будущий суд по существу.

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Юлия Кузьменко также рассказала о сути жалобы ее защиты в Европейский суд по правам человека.

"Наши жалобы были приняты, жалобы касались нарушения презумпции невиновности, моего незаконного содержания в это время (до официального задержания, - ред.), жалобы касались именно всех нарушений, по ходу дела", - отметила врач.

В частности, она вспомнила факт недопуска адвокатов в течение полторы недели к ней в камеру.

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