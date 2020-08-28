 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНарушение презумпции невиновности и права на защиту: Кузьменко о сути жалобы в ЕСПЧ

Нарушение презумпции невиновности и права на защиту: Кузьменко о сути жалобы в ЕСПЧ


фото: reuters
28 августа врач-кардиохирург Юлия Кузьменко рассказала об экспертизе и будущем дела Шеремета

Об этом подозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко рассказала в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

Юлия Кузьменко рассказала, что в материалах дела нет экспертизы походки Айвана Бирча, отметив, что нет никаких ксерокопий англоязычного оригинала и имени переводчика.

Подозреваемая отметила, что уверена в непричастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Читайте также: Дело Шеремета: фигурантов будут судить присяжные

На вопрос ведущей, смотрела ли Юлия Кузьменко пресс-конференцию министра внутренних дел Арсена Авакова с участием президента Зеленского, где ее назвали причастной к убийству журналиста, Кузьменко рассказала, что во время задержания 12 декабря ее незаконно удерживали около семи часов, поэтому она не видела конференции, а затем в тюрьме не могла посмотреть ее.

"Я ее посмотрю, когда все развалится", - прокомментировала она будущий суд по существу.

Читайте также: Дело Шеремета: ЕСПЧ рассмотрит жалобу фигурантки Кузьменко, - адвокат

Юлия Кузьменко также рассказала о сути жалобы ее защиты в Европейский суд по правам человека.

"Наши жалобы были приняты, жалобы касались нарушения презумпции невиновности, моего незаконного содержания в это время (до официального задержания, - ред.), жалобы касались именно всех нарушений, по ходу дела", - отметила врач.

В частности, она вспомнила факт недопуска адвокатов в течение полторы недели к ней в камеру.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать