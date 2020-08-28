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Espreso.tvОбществоМеркель надеется, что Путин не будет направлять войска в Беларусь

Меркель надеется, что Путин не будет направлять войска в Беларусь


фото: reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что из-за ситуации в Беларуси президент России Владимир Путин не будет направлять войска в эту страну, и призвала уважать суверенитет Беларуси

Об этом она заявила на традиционной ежегодной пресс-конференции в Берлине, передает t-online.de .

Сообщается, что на пресс-конференции Меркель спросили о том, должен ли Берлин изменить свою политику в отношении Москвы в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального.

"Я так не думаю. Россия - геостратегический игрок, с которым мы должны говорить снова и снова, например по Сирии и Ливии. Мы уже ввели санкции в связи с конфликтом в Украине, и я также настаивала на суверенитете Беларуси в разговоре с президентом России ", - заявила Меркель.

Она также выразила надежду, что сформированній Путиным так называемый резерв из полицейских сил не будет размещен на территории Беларуси.

Напомним, ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

На угрозу размещения российских формирований на территории Беларуси отреагировала Польша, которая призвала Москву воздержаться от введения войск .

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