КСУ закрыл дело о возможности блокирования решений НБУ через суд

28 августа, 2020, 11:50

Большая палата Конституционного Суда Украины приняла закрыть дело о возврате возможности блокировать решения НБУ в суде

Об этом сообщила пресс-служба Коснституцийного суда Украины (КСУ).

Согласно сообщению, Большая палата Конституционного Суда Украины приняла постановление о закрытии конституционного производства по делу по возврату возможности блокировать решения Национального банка Украины в суде.

Отмечается, что Большая палата КСУ на закрытой части пленарного заседания рассмотрела дело по конституционному представлению 74 народных депутатов относительно соответствия конституционности положений пунктов 2, 4, 6, 7 ч. 3 ст.151 Кодекса административного судопроизводства Украины частей шестой, седьмой статьи 137 Хозяйственного процессуального кодекса Украина, частей шестой, седьмой, восьмой статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины, второго предложения части второй статьи 74 Закона Украины "О Национальном банке Украины", части пятой статьи 20 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, 22 июня Конституционный суд Украины возобновил дело о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

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