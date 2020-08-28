КСУ признал неконституционными часть карантинных ограничений

28 августа, 2020, 20:56

Конституционный суд постановил, что некоторые ограничения прав и свобод граждан на период действия карантина противоречат Конституции Украины

Об этом говорится в решении Конституционного суда от 28 августа.

Конституционный суд Украины признал неконституционными часть положений постановления правительства о введении карантина в Украине.

Отмечается, что такие ограничения могут устанавливаться исключительно актом Верховной Рады. Неконституционным также признали установлении предельного размера зарплат чиновников и судей на период карантина: "неопределенным относительно действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права".

В то же время ограничения выплат, отметили в суде, являются допустимыми лишь в условиях военного и чрезвычайного положения. Однако даже в таком случае они должны быть пропорциональными и с установлением "четких временных сроков".

Кроме того, КСУ признал неконституционным приостановление на время карантина возможности списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

Поэтому ограничения теряют силу со дня принятия решения КСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb