КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным, - СМИ
28 августа, 2020, 18:48
Конституционный суд признал незаконным указ о назначении директором Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника
Об этом сообщают источники УП , Укринформа , Интерфакс-Украина и Liga.net .
"Указ о назначении Артема Сытника признан неконституционным", - сообщают источники.
Официально суд о таком решении не объявлял.
- Народные депутаты 20 мая обратились в Конституционный суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.
- Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил , почему депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и другие представители олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются уволить его.
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