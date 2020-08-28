 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным, - СМИ

КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным, - СМИ


фото: НАБУ
Конституционный суд признал незаконным указ о назначении директором Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника

Об этом сообщают источники УП , Укринформа , Интерфакс-Украина и Liga.net .

"Указ о назначении Артема Сытника признан неконституционным", - сообщают источники.

Официально суд о таком решении не объявлял.
  • Народные депутаты 20 мая обратились в Конституционный суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.
  • Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил , почему депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и другие представители олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются уволить его.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать