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Espreso.tvОбществоКоординационный совет оппозиции в Беларуси не исключает участие страны в "Люблинском треугольнике"

Координационный совет оппозиции в Беларуси не исключает участие страны в "Люблинском треугольнике"

В случае прихода новой власти не исключено участие Беларуси в "Люблинском треугольнике"

Об этом член президиума Координационного совета Беларуси по трансферу власти Павел Латушко сказал в интервью LB.ua .

"Беларусь должна принимать участие во всех международных многосторонних форматах, которые соответствуют ее прагматическим интересам. Но это решение будет принимать политическая элита, которая придет к власти", - сказал Латушко.

По его мнению, прагматичным интересам Беларуси соответствуют хорошие отношения со всеми соседями.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Беларусь к участию во встрече представителей "Люблинского треугольника" - Украины, Литвы и Польши.

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