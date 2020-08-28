Координационный совет оппозиции в Беларуси не исключает участие страны в "Люблинском треугольнике"

28 августа, 2020, 19:38

В случае прихода новой власти не исключено участие Беларуси в "Люблинском треугольнике"

Об этом член президиума Координационного совета Беларуси по трансферу власти Павел Латушко сказал в интервью LB.ua .

"Беларусь должна принимать участие во всех международных многосторонних форматах, которые соответствуют ее прагматическим интересам. Но это решение будет принимать политическая элита, которая придет к власти", - сказал Латушко.

По его мнению, прагматичным интересам Беларуси соответствуют хорошие отношения со всеми соседями.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Беларусь к участию во встрече представителей "Люблинского треугольника" - Украины, Литвы и Польши.