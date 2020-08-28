KMW Global Marathon представляет секцию "Центральная и Западная Европа, Великобритания: аналитический обзор, ключевые события, факты, цифры"

28 августа, 2020, 09:29

Ведущая британская аналитическая компания Ampere Analysis присоединяется к KYIV MEDIA WEEK Global Marathon и 14 сентября представит обзор аудиовизуальной индустрии Центральной, Западной Европы и Соединенного Королевства 2020 года

Ведущая британская аналитическая компания Ampere Analysis присоединяется к KYIV MEDIA WEEK Global Marathon и 14 сентября представит обзор аудиовизуальной индустрии Центральной, Западной Европы и Соединенного Королевства 2020 года.

В рамках секции будет рассмотрено влияние пандемии на пять крупнейших медиарынков, а именно Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Францию, а также страны Северноевропейского региона. Благодаря свежим исследованиям и инсайдерской индустриальной информации, которой владеет Ampere Analysis, участники KMW GM узнают, как производители контента находят инновационные пути работы во время карантина, продолжая снимать новые шоу, сериалы и форматы и выводить их на локальный и международный рынки.

По приглашению Гая Биссона (Guy Bisson), исполнительного директора Ampere Analysis и ведущего аналитика телерынков, к обсуждению этих вопросов присоединятся Лукас Грин (Lucas Green), директор по контенту Banijay Group, крупнейшего международного производителя контента, что объединяет более 120 компаний по всему миру, Флориана Камгубер (Florian Kamhuber), исполнительного продюсера и сценариста ведущей немецкой медиакомпании NEUESUPER, Филиппа Валлестама (Filippa Wallestam), контент-директора Nordic Entertainment Group (NENT), североевропейской меидакомпании, в составе которой 30 продакшн студий.

"2020 год стал годом вызовов для производителей контента и ТВ-сферы в целом по всему миру, однако индустрия развлечений все же нашла способы доказать, что жизнь продолжается, и несмотря на карантин выпустить в эфир ряд новых интересных продуктов. Несмотря на значительное сокращение производства во время карантина, возросло количество шоу, касающихся COVID-тематики, которые в целом восстановили общие объемы рынка. А пока индустрия делает первые шаги, возвращаясь к нормальной жизни, я загляну в ситуацию изнутри и пообщаюсь с ключевыми инсайдерами отрасли о трендах и усвоенных уроках", - говорит Гай Биссон.