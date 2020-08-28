Кличко назвал условие закрытия метро в Киеве из-за коронавируса

28 августа, 2020, 18:28

Власть Киева будет вынуждена остановить движение общественного транспорта, в том числе и метро, если больницы будут не в состоянии оказать помощь пациентам с коронавирусом

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода .

"Если произойдет взрыв (заболеваемости), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам (закрытие метро и остановка общественного траспорта, - ред), исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал Кличко.

Он четко не ответил, остановится транспорт в столице, если город попадет в "красную" зону карантина.

"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было ... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов ", - сказал Кличко.

Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилось на 251 человека, девять человек умерли.