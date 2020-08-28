Госдеп США призвал провести новые выборы президента в Беларуси
Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган на заседании постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ .
"Во-первых, необходимо немедленно прекратить насилие против белорусов, а также освободить всех несправедливо задержанных. Во-вторых, народ Беларуси должен иметь возможность для самоопределения и выбрать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов с независимым наблюдением", - заявил американский дипломат .
По его словам, для всего мира очевидно, что выборы в Беларуси сфальсифицированы.
"Соединенные Штаты твердо поддерживают право белорусов требовать от правительства соблюдения принципов и стандартов ОБСЕ относительно свободных и справедливых выборов и защиты прав человека", - добавил Биган.
Биган отметил, что США не стремятся контролировать судьбу белорусов.
Он добавил, что Вашингтон осуждает насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- МИД Литвы вводит национальные санкции относительно более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.
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