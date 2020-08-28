Футболист сборной Украины заинтересовал московский "Локомотив"

28 августа, 2020, 15:15

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал московский "Локомотив"

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Российский клуб является одним из главных конкурентов итальянского "Наполи" в борьбе за универсального защитника "Шахтера". Также футболистом интересуются английские "Эвертон", "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", немецкие "Лейпциг" и "Бавария", а также французский "Монако".

"Шахтер" готов рассмотреть продажу воспитанника собственной академии только в случае получения предложения, которое будет составлять не менее 20 млн евро.

В прошлом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел 39 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.

25 августа сообщалось, что донецкий "Шахтер" согласился продать защитника Николая Матвиенко в итальянский "Наполи".