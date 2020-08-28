Футболист сборной Украины находится на просмотре в Испании
28 августа, 2020, 14:34
Защитник молодежной сборной Украины Александр Авраменко находится на просмотре в испанском "Луго"
Об этом сообщает karpaty-lviv-nachrichten.
По информации источника, на этой неделе 21-летний игрок принял участие в контрольном матче против "Понферрадина". Условия возможного трансфера пока не сообщаются.
Александр Авраменко не дебютировал за основную команду "Карпат", хотя и попадал в заявку на матчи УПЛ. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 тыс. евро. В его активе 3 матча за молодежную сборную Украины
- 5 августа львовский футбольный клуб "Карпаты" представил новый логотип , а права на старый герб передал фанатам.
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