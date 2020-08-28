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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины находится на просмотре в Испании

Футболист сборной Украины находится на просмотре в Испании


фото: fckarpaty.com
Защитник молодежной сборной Украины Александр Авраменко находится на просмотре в испанском "Луго"

Об этом сообщает karpaty-lviv-nachrichten.

По информации источника, на этой неделе 21-летний игрок принял участие в контрольном матче против "Понферрадина". Условия возможного трансфера пока не сообщаются.

Александр Авраменко не дебютировал за основную команду "Карпат", хотя и попадал в заявку на матчи УПЛ. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 тыс. евро. В его активе 3 матча за молодежную сборную Украины

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