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Espreso.tvСпортФорвард "Динамо" перейдет в итальянский клуб за 10 млн евро

Форвард "Динамо" перейдет в итальянский клуб за 10 млн евро


фото: fcdynamo.kiev.ua
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга близок к трансферу в итальянскую "Болонью"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

Трансфер 20-летнего футболиста обойдется итальянскому клубу в 10 млн евро. Другие детали сделки не сообщаются.

В прошлом сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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