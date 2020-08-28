Форвард "Динамо" перейдет в итальянский клуб за 10 млн евро

28 августа, 2020, 11:43

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга близок к трансферу в итальянскую "Болонью"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

Трансфер 20-летнего футболиста обойдется итальянскому клубу в 10 млн евро. Другие детали сделки не сообщаются.

В прошлом сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.