Форвард "Динамо" перейдет в итальянский клуб за 10 млн евро
28 августа, 2020, 11:43
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга близок к трансферу в итальянскую "Болонью"
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.
Трансфер 20-летнего футболиста обойдется итальянскому клубу в 10 млн евро. Другие детали сделки не сообщаются.
В прошлом сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 12 августа стало известно, что Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского.
- 13 августа "Динамо" отказалось продавать Супрягу итальянской "Болонье".
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