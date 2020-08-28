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Espreso.tvСпортЭкс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" продолжит карьеру в Латвии

Экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" продолжит карьеру в Латвии


фото: Getty Images
Украинский голкипер Александр Рыбка продолжит карьеру в латвийской "Лиепае"

Об этом сообщает Footboom.

Латвийскому клубу он достался бесплатно, азербайджанский "Сабаил" Рыбка покинул в статусе свободного агента, у 33-летнего украинца закончился контракт.

После 15 туров чемпионата Латвии "Лиепая" идет на восьмом месте, в активе команды 14 очков.

Украинским болельщикам Александр Рыбка хорошо известен благодаря выступлениям за киевские "Динамо" и "Оболонь", донецкий "Шахтер" и турецкие "Карабюкспор" и "Афжет Афьонспор".

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