Экс-террорист "ДНР" служил в ВСУ в Харьковской области, - СБУ

28 августа, 2020, 19:59

Контрразведчики СБУ обнаружили в Харьковской области экс-террориста "ДНР", который сейчас является военнослужащим Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Установлено, что житель Харьковщины в июле 2014 года присоединился к террористической организации "ДНР". Как стрелок в составе "Спецназа" "ДНР" и "Батальон "Оплот" он был патрульным, охранял подконтрольные оккупантам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно около 5 тыс. грн.

В октябре 2014 года мужчина прекратил сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды ВСУ.

Следователи сообщили бывшему боевику о подозрении в участии в деятельности террористической группы или террористической организации.