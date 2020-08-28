Экс-террорист "ДНР" служил в ВСУ в Харьковской области, - СБУ
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Установлено, что житель Харьковщины в июле 2014 года присоединился к террористической организации "ДНР". Как стрелок в составе "Спецназа" "ДНР" и "Батальон "Оплот" он был патрульным, охранял подконтрольные оккупантам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно около 5 тыс. грн.
В октябре 2014 года мужчина прекратил сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды ВСУ.
Следователи сообщили бывшему боевику о подозрении в участии в деятельности террористической группы или террористической организации.
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