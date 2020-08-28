Данилов: Кризис высшего образования может угрожать национальной безопасности
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"По результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" анализа состояния системы высшего образования в контексте национальной безопасности можно сделать вывод о системном кризисе в этой сфере, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины", - сказал Данилов.
По его словам, наука и технологии Украины значительно отстают от развитых стран. В связи с этим необходимо возродить научно-технический потенциал Украины.
"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру существующих и будущих угроз", - отметил Данилов.
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