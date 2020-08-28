Данилов: Кризис высшего образования может угрожать национальной безопасности

28 августа, 2020, 17:37

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине наблюдается кризис системы высшего образования, который формирует угрозы государственной и национальной безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" анализа состояния системы высшего образования в контексте национальной безопасности можно сделать вывод о системном кризисе в этой сфере, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины", - сказал Данилов.

По его словам, наука и технологии Украины значительно отстают от развитых стран. В связи с этим необходимо возродить научно-технический потенциал Украины.

"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру существующих и будущих угроз", - отметил Данилов.

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