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Espreso.tvОбществоДанилов: Кризис высшего образования может угрожать национальной безопасности

Данилов: Кризис высшего образования может угрожать национальной безопасности


фото: pravda.com.ua
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине наблюдается кризис системы высшего образования, который формирует угрозы государственной и национальной безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" анализа состояния системы высшего образования в контексте национальной безопасности можно сделать вывод о системном кризисе в этой сфере, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины", - сказал Данилов.

По его словам, наука и технологии Украины значительно отстают от развитых стран. В связи с этим необходимо возродить научно-технический потенциал Украины.

"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру существующих и будущих угроз", - отметил Данилов.

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