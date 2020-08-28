Белорусов не пустили самолетом в Украину после введения запрета на въезд иностранцев

28 августа, 2020, 11:34

В Беларуси на рейс в Украину после решения правительства ввести запрет на въезд для иностранцев не с 29, а с 27 августа, на борт пустили только граждан Украины

Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что в редакцию обратились пассажиры, граждане Беларуси, которых не пустили на борт 27 августа.

Напомним, 26 августа Кабмин Украины принял решение закрыть границы на въезд иностранцам с 29 августа по 28 сентября. Решение принято в связи с тем, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19. Однако 27 августа постановление пересмотрели.

Ольга и ее коллеги купили билеты в Одессу несколько дней назад, о том, что полететь в Украину не получится, они узнали 27 августа у стойки регистрации на рейс.

"Наш рейс должен был отправиться в 22.40, прибытие в 23.40. Я приехал в аэропорт около 21 часа. Сначала девушка на стойке говорила нам, что не знает подробностей, мол, ей сказали белорусов не пускать, она и не пропускает. Затем появился какой-то человек, который зачитал текст постановления Кабмина Украины, где были перечислены категории граждан, которые могут пересечь границу", - рассказал один из допущенных на борт белорусов.

Напомним, 27 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что белорусы могут получить убежище в Украине, несмотря на запрет въезда для иностранцев. Он подчеркнул, что белорусы, которые будут искать убежище от политических преследований в собственной стране, найдут его в Украине

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