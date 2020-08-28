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Espreso.tvОбществоАнтирекорд летальных случаев от COVID-19: в Киеве за сутки умерли девять человек

Антирекорд летальных случаев от COVID-19: в Киеве за сутки умерли девять человек


фото: reuters
Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилась на 251 человека, девять человек умерли

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"И за весь период пандемии у нас наибольшее количество летальных случаев. Умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. На сегодня в столице уже 12719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Заболели 39 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет, 5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16. Также заболели 10 медиков.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев.

"Увеличивается последние дни количество больных коронавирусом, которым требуется госпитализация. В настоящее время в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка", - добавил Кличко.

По его словам, 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

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