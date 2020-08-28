АМКУ одобрил передачу Нафтогазу шести государственных ТЭЦ
28 августа, 2020, 11:10
АМКУ предоставил разрешение Фонда госимущества передать НАК "Нафтогаз Украины" шесть государственных теплоэлектростанций
Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
В частности, АМКУ предоставил разрешение НАК "Нафтогаз Украины" получить контроль над госпредприятиями "Северодонецкая ТЭЦ", "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".
Таким образом, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передаст указанные ТЭЦ в управление НАК "Нафтогаз Украины".
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