Зеленский провел встречу с заместителем Помпео

27 августа, 2020, 07:19

27 августа в Офисе президента рассказали о встрече между Владимиром Зеленским и заместителем государственного секретаря США Майка Помпео Стивеном Биганом

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В ОПУ отметили, что общение президента Владимира Зеленского с дипломатом состоялось после телефонного разговора с госсекретарем Помпео.

"На встрече Владимир Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности по финансовой и военной поддержке нашего государства. Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах", - рассказали в пресс-службе Зеленского.

Президент подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в Минском и "нормандских форматах". Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Владимир Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

В ОПУ также отметили, что Стивен Биган высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Напомним, 24 августа госсекретарь Майк Помпео от имени США и американского народа поздравил украинцев по случаю Дня независимости, отметив незыблемость поддержки демократической Украине

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