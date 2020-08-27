Зеленский представил нового председателя Кировоградской ОГА
27 августа, 2020, 16:18
Президент Украины Владимир Зеленский представил Андрея Назаренко, нового председателя Кировоградской областной государственной администрации
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - заявил он.
Зеленский заявил, что в стране "закон один для всех".
"Даже если это люди, которых назначил президент Украины. К таким людям внимание еще более пристальное", - добавил он.
Назаренко был директором регионального центра по инвестициям и развитию.
- Кабинет министров согласовал назначение председателей Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций.
- Напомним, председателя одной из ОГА разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.
- 26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.
- 27 июня ВАКС избрал меры пресечения чиновникам Кировоградской областной госадминистрации. Впоследствии Балонь вышел под залог.
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