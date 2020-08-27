Зеленский представил нового председателя Кировоградской ОГА

27 августа, 2020, 16:18

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - заявил он.

Зеленский заявил, что в стране "закон один для всех".

"Даже если это люди, которых назначил президент Украины. К таким людям внимание еще более пристальное", - добавил он.

Назаренко был директором регионального центра по инвестициям и развитию.