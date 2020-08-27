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Espreso.tvОбществоЗеленский представил нового председателя Кировоградской ОГА

Зеленский представил нового председателя Кировоградской ОГА


фото: dozor.kr.ua
Президент Украины Владимир Зеленский представил Андрея Назаренко, нового председателя Кировоградской областной государственной администрации

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - заявил он.

Зеленский заявил, что в стране "закон один для всех".

"Даже если это люди, которых назначил президент Украины. К таким людям внимание еще более пристальное", - добавил он.

Назаренко был директором регионального центра по инвестициям и развитию.

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