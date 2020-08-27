 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоZaxidfest отменили из-за запрета местных властей

Zaxidfest отменили из-за запрета местных властей


фото: volynnews
Фестиваль Zaxidfest, который должен был состояться 4-6 сентября, отменили из-за запрета местных властей

Об этом сообщают организаторы фестиваля на странице Facebook, пишет Еспресо.Захид.

"К сожалению, районная власть запрещает проводить Zaxidfest, несмотря на то, что все лето крупные города-миллионники проводят массу концертов, массовых собраний, митингов, съездов и фестивалей. До последнего момента район (Городокский район на Львовщине, - ред.), в котором мы планировали проводить фестиваль, был в "зеленой" зоне. К сожалению, все выглядит так, что адаптивный карантин адаптирован под друзей тех, кто принимает решения, а не под всех. Правила игры не одинаковы для всех. Возможно, это связано с гражданской позицией организаторов. Мы считаем это решение властей несправедливым и не согласны с ним. Это избирательное применение законов. К сожалению, времени апеллировать и оспаривать уже нет. Мы не сможем обеспечить нормальное функционирование фестиваля без полиции, медиков и пожарных, которые не могут работать без разрешения властей", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что приняли решение не проводить фестиваль 4-6 сентября 2020 года.

Zaxidfest в полном формате состоится 26-28 июня 2021 года. Все ранее купленные билеты будут действительны на фестиваль 2021 года.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать