Zaxidfest отменили из-за запрета местных властей

27 августа, 2020, 17:39

Фестиваль Zaxidfest, который должен был состояться 4-6 сентября, отменили из-за запрета местных властей

Об этом сообщают организаторы фестиваля на странице Facebook, пишет Еспресо.Захид.

"К сожалению, районная власть запрещает проводить Zaxidfest, несмотря на то, что все лето крупные города-миллионники проводят массу концертов, массовых собраний, митингов, съездов и фестивалей. До последнего момента район (Городокский район на Львовщине, - ред.), в котором мы планировали проводить фестиваль, был в "зеленой" зоне. К сожалению, все выглядит так, что адаптивный карантин адаптирован под друзей тех, кто принимает решения, а не под всех. Правила игры не одинаковы для всех. Возможно, это связано с гражданской позицией организаторов. Мы считаем это решение властей несправедливым и не согласны с ним. Это избирательное применение законов. К сожалению, времени апеллировать и оспаривать уже нет. Мы не сможем обеспечить нормальное функционирование фестиваля без полиции, медиков и пожарных, которые не могут работать без разрешения властей", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что приняли решение не проводить фестиваль 4-6 сентября 2020 года.

Zaxidfest в полном формате состоится 26-28 июня 2021 года. Все ранее купленные билеты будут действительны на фестиваль 2021 года.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо