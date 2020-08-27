 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаИз-за карантинных ограничений: представители киевских ресторанов и ночных клубов собираются пикетировать Кабмин

Из-за карантинных ограничений: представители киевских ресторанов и ночных клубов собираются пикетировать Кабмин


фото: reuters
Представители киевских ресторанов и ночных клубов 28 августа собираются пикетировать Кабмин из-за запрета их деятельности в связи с карантинными ограничениями

Соответствующий анонс пикета появился в Facebook.

"В пятницу, 28 августа, с 12:00 до поздней ночи ждем каждого, кто против запрета деятельности сфер развлечений и питания у Кабмина", - говорится в сообщении к анонсу.

Инициаторы мероприятия отметили, что каждое учреждение, работа которого запрещена - это "десятки рабочих мест в нем и сотни рабочих мест в смежных отраслях".

"Мы не нигелируем правила борьбы с распространением вируса COVID-19 и не призываем к неповиновению. Мы просим органы власти обратить внимание на то, что развлекательные заведения и заведения питания не являются основным генераторами распространения заболеваний. Они всегда придерживались и придерживаются санитарных требований, ведь это является неотъемлемой частью качественного сервиса и обслуживания, и поэтому имеют право на жизнь не только днем, но и ночью ", - отмечают инициаторы пикета.

На странице мероприятия также отмечается, что организаторами пикета являются киевские заведения SkyBar, ночной клуб Forsage, а также Closer, Heaven, River Port и другие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать