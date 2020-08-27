Из-за карантинных ограничений: представители киевских ресторанов и ночных клубов собираются пикетировать Кабмин
Соответствующий анонс пикета появился в Facebook.
"В пятницу, 28 августа, с 12:00 до поздней ночи ждем каждого, кто против запрета деятельности сфер развлечений и питания у Кабмина", - говорится в сообщении к анонсу.
Инициаторы мероприятия отметили, что каждое учреждение, работа которого запрещена - это "десятки рабочих мест в нем и сотни рабочих мест в смежных отраслях".
"Мы не нигелируем правила борьбы с распространением вируса COVID-19 и не призываем к неповиновению. Мы просим органы власти обратить внимание на то, что развлекательные заведения и заведения питания не являются основным генераторами распространения заболеваний. Они всегда придерживались и придерживаются санитарных требований, ведь это является неотъемлемой частью качественного сервиса и обслуживания, и поэтому имеют право на жизнь не только днем, но и ночью ", - отмечают инициаторы пикета.
На странице мероприятия также отмечается, что организаторами пикета являются киевские заведения SkyBar, ночной клуб Forsage, а также Closer, Heaven, River Port и другие.
- Напомним, 26 августа правительство ограничило деятельность развлекательных заведений из-за невыполнения карантинных требований. Под запрет, в частности, попали заведения общественного питания и ночные клубы.
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