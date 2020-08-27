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Espreso.tvСпортИщем форварда и полузащитника, - тренер "Ворсклы" о трансферных планах

Ищем форварда и полузащитника, - тренер "Ворсклы" о трансферных планах


фото: vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" планирует усилить состав новыми форвардом и полузащитником

Об этом сообщает "Трибуна".

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов признался, что нужно закрыть две позиции.

"Читаем, ищем, еще две позиции нужно закрыть. Хочется взять такого игрока, чтобы человек сразу попала в команду и играл. Ищем нападающего и опорного полузащитника", - сказал Максимов.

12 сентября, во 2-м туре УПЛ, "Ворскла" сыграет против "Ингула".

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