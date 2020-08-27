Веб-портал "Дия" запустил гид по государственным услугам
27 августа, 2020, 12:58
Веб-портал "Дия" запустил гид по государственным услугам, который сейчас содержит данные о 1000 сервисах и продолжает дополняться информацией
Об этом сообщила пресс-служба веб-портала "Дия" в Telegram.
"Сегодня заработал Гид по государственным услугам - википедия всех сервисов, предоставляемых государственными или местными органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас он содержит данные о 1000 государственных услугах: социальной защиты, гражданства и миграции, бизнеса и общественных формирований, финансов и налогов, и тому подобное.
В пресс-службе отметили, что пока гид продолжает дополняться информацией.
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