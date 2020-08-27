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Espreso.tvЭкономикаВеб-портал "Дия" запустил гид по государственным услугам

Веб-портал "Дия" запустил гид по государственным услугам


фото: ukrinform
Веб-портал "Дия" запустил гид по государственным услугам, который сейчас содержит данные о 1000 сервисах и продолжает дополняться информацией

Об этом сообщила пресс-служба веб-портала "Дия" в Telegram.

"Сегодня заработал Гид по государственным услугам - википедия всех сервисов, предоставляемых государственными или местными органами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас он содержит данные о 1000 государственных услугах: социальной защиты, гражданства и миграции, бизнеса и общественных формирований, финансов и налогов, и тому подобное.

В пресс-службе отметили, что пока гид продолжает дополняться информацией.

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