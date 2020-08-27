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Espreso.tvОбществоВ Запорожье, Черкассах и Чернигове может подняться заболеваемость коронавирусом, - Ляшко

В Запорожье, Черкассах и Чернигове может подняться заболеваемость коронавирусом, - Ляшко


фото: zik
Сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть, нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличение количества случаев ", - отметил Ляшко.

По его словам, система Минздрава по критериям для усиления карантина более или менее отражает действительность. Он отметил, что медики параллельно отслеживают показатели, указывающие на динамику, для выяснения причин роста заболеваемости.

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