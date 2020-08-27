В Украине 199 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ, - Степанов

27 августа, 2020, 20:04

В Украине теперь около 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены 199 человек

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

"Если мы говорим о количестве ИВЛов, которыми сегодня обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тыс. коек), то это около 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно. Я вам приведу такой пример, сегодня утром в больницах находится 6 505 человек. При этом на аппаратах ИВЛ именно в этих больницах находится 199 человек", - сообщил Степанов.

За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавируса, умерли 49 человек, болезнь обнаружена у 1 974 человек .

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