В Сирии российский БТР протаранил бронемашину США, пострадали четверо американских военных. ВИДЕО

27 августа, 2020, 10:36

Российские военные в Сирии протаранили своим автомобилем американский военный транспорт, повлекши ДТП и легкие травмы военных США

Об этом со ссылкой на собственные анонимные источники сообщает AP .

"Американский чиновник рассказал, что российское транспортное средство ударило в сторону легковооруженный военный автомобиль США, травмировал четырех американцев. Собеседник добавил, что два российских вертолета пролетели над американцами, один из них находился на расстоянии 20 метров", - говорится в материале.

Отмечается, что американские военные в результате инцидента получили сотрясения мозга.

Videos taken by the Russian MoD's Zvezda TV channel of the abandoned US base near Manbij. Russian journalists were escorted to the base by Russian military police. https://t.co/tymCrxk2M0 pic.twitter.com/5N3xolmlXO - Rob Lee (@ RALee85) October 19 2019

По словам одного из американских чиновников, ДТП произошло глубоко внутри деконфликтной зоны на востоке Сирии, где обычно российские силы находиться не должны.

"Подобные опасные и непрофессиональные действия представляют собой нарушение протоколов разрешения конфликтов, принятых Соединенными Штатами и Россией в декабря 2019 года", - отметил чиновник.

Another video of the encounter between US and Russian forces from August 24 in NE Syria. Those are Russian Mi-8AMTSh and Mi-35M helicopters flying just above the fracas. Presumably, the two US vehicles were trying to block the Russian patrol. 315 / https://t.co/RjzbJTG2sj pic.twitter.com/I4cKI632cI - Rob Lee (@ RALee85) August 26, 2020

По информации агентства, хотя уже имели место несколько инцидентов между американскими и российскими военными, осуществляющих патрулирование в восточной Сирии, собеседники описывают нынешний инцидент как серьезный.

"Чиновники заявили, что ситуацию обсуждает старшее руководство обеих стран, которое постоянно работает над предотвращением столкновения между своими силами в этой зоне", - говорится в сообщении.

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В среду, 26 августа, на российских телеграмм каналах и страницах в Twitter были опубликованы видео, на котором видно, как группа российских военных на вертолетах, БТР и бронемашинах с российскими флагами преследует группу из нескольких бронемашин с американскими флагами. В какой-то момент российские бронемашины опережают американцев и блокируют им дорогу.

Сообщается, что инцидент произошел 24 августа.

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