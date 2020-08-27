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Espreso.tvОбществоВ Сирии российский БТР протаранил бронемашину США, пострадали четверо американских военных. ВИДЕО

В Сирии российский БТР протаранил бронемашину США, пострадали четверо американских военных. ВИДЕО


фото: reuters
Российские военные в Сирии протаранили своим автомобилем американский военный транспорт, повлекши ДТП и легкие травмы военных США

Об этом со ссылкой на собственные анонимные источники сообщает AP .

"Американский чиновник рассказал, что российское транспортное средство ударило в сторону легковооруженный военный автомобиль США, травмировал четырех американцев. Собеседник добавил, что два российских вертолета пролетели над американцами, один из них находился на расстоянии 20 метров", - говорится в материале.

Отмечается, что американские военные в результате инцидента получили сотрясения мозга.

По словам одного из американских чиновников, ДТП произошло глубоко внутри деконфликтной зоны на востоке Сирии, где обычно российские силы находиться не должны.

"Подобные опасные и непрофессиональные действия представляют собой нарушение протоколов разрешения конфликтов, принятых Соединенными Штатами и Россией в декабря 2019 года", - отметил чиновник.

По информации агентства, хотя уже имели место несколько инцидентов между американскими и российскими военными, осуществляющих патрулирование в восточной Сирии, собеседники описывают нынешний инцидент как серьезный.

"Чиновники заявили, что ситуацию обсуждает старшее руководство обеих стран, которое постоянно работает над предотвращением столкновения между своими силами в этой зоне", - говорится в сообщении.

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В среду, 26 августа, на российских телеграмм каналах и страницах в Twitter были опубликованы видео, на котором видно, как группа российских военных на вертолетах, БТР и бронемашинах с российскими флагами преследует группу из нескольких бронемашин с американскими флагами. В какой-то момент российские бронемашины опережают американцев и блокируют им дорогу.

Сообщается, что инцидент произошел 24 августа.

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