В Польше планируют изменить правила карантина

27 августа, 2020, 17:16

Правительство Польши планирует изменить правила карантина и самоизоляции

В частности, период карантина намерены сократить с 14 до 10 дней, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает "Польское радио".

"Мы изменим правила карантина и изоляции... Мы хотели бы предложить сократить карантин до 10 дней", - заявил он.

Он отметил, что клиническая практика, а также опыт некоторых стран показывает, что такой срок изоляции безопасен и не несет большого риска по сравнению с 14-дневным. Аналогичные 10 дней предполагаются и для тех, у кого обнаружили COVID-19, в связи с чем возникла необходимость самоизоляции.

Отметим, что сегодня в Польше подтверждены более 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом и более 2 тысяч летальных случаев.

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