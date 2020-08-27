В Париже введут обязательное ношение масок на улице

27 августа, 2020, 18:54

Власти Парижа решили ввести обязательный масочный режим на всей территории города с 28 августа

Об этом заявила заместитель мэра по проблемам здравоохранения Анн Суйры, передает Le Figaro.

С 28 августа, в столице Франции Париже граждан обязательно обяжут носить медицинские маски на улице.

"Ношение масок станет обязательным на всей территории Парижа с пятницы с 08:00 (09:00 по киевскому времени)", - заявила Суйры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb