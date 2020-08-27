В Париже введут обязательное ношение масок на улице
27 августа, 2020, 18:54
Власти Парижа решили ввести обязательный масочный режим на всей территории города с 28 августа
Об этом заявила заместитель мэра по проблемам здравоохранения Анн Суйры, передает Le Figaro.
С 28 августа, в столице Франции Париже граждан обязательно обяжут носить медицинские маски на улице.
"Ношение масок станет обязательным на всей территории Парижа с пятницы с 08:00 (09:00 по киевскому времени)", - заявила Суйры.
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