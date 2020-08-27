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Espreso.tvОбществоВ Объединенных силах зафиксировали одно нарушение огня со стороны оккупантов за 26 августа

В Объединенных силах зафиксировали одно нарушение огня со стороны оккупантов за 26 августа


фото: armyinform.com.ua
По информации пресс-центра ООС, от начала суток 27 августа не зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины"

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра ООС.

"26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Обстрелы со стороны врага со стрелкового оружия зафиксировали у Марьинки.

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"Враждебные провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в пресс-центре.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

По состоянию на 7:00 утра 27 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено.

 

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