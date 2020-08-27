В Николаеве вспышка коронавируса произошла на трех предприятиях
27 августа, 2020, 11:25
В Николаеве вспышка COVID-19 зафиксирована на трех крупных предприятиях, а именно: МКП "Николаевводоканал", ГП НПКГ "Заря" - "Машпроект" и МКП "Николаевэлектротранс"
Об этом сообщает "Новости-N".
"На территории Николаева зафиксированы очаги заболеваний COVID-19 на предприятиях: МКП "Николаевводоканал" - 26 человек; ГП НПКГ "Заря" - "Машпроект" - 24 человека; МКП "Николаевэлектротранс" - 6 человек ", - говорится в сообщении ..
Отмечается, что на заседании городского штаба по ликвидации ЧС заслушаны руководство указанных предприятий, проведен детальный анализ причин возникновения заболевания и определен алгоритм ликвидации последствий ЧС на предприятиях, меры по предупреждению распространения болезни.
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