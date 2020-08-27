В Минске в офисах двух интернет-изданий проводят обыски

Об этом сообщил Telegram Радыё Свабода .

"Днем 27 августа силовики начали обыски в минских офисах Kyky.org и The Village Беларусь, находятся в одном помещении со штабом Координационного совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, владельца сайтов Александра Василевича увезли на допрос. Телефоны редакции не отвечают, пишет издание.

NEXTA Live опубликовал комментарий редакции Kyky.org, которая подтвердила обыски.

"Сегодня, 27 августа, в наш офис, который мы арендуем вместе с агентством Vondel / Hepta, пришли люди с ДФР. В результате часть из них выехала из офиса с Сашей Василевичем - директором этого агентства. Мы знаем, что к Саше уже выехала его адвокат ", - говорится в сообщении.

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