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Espreso.tvОбществоВ Минске десятки неизвестных штурмовали посольство Ливии. ВИДЕО

В Минске десятки неизвестных штурмовали посольство Ливии. ВИДЕО

Утром 27 августа группа из 30 человек, некоторые из которых были с болгарками, пробрались на территорию посольства Ливии в Минске

Они повредили здание дипломатического представительства и пытались вытащить оттуда его руководителя - временного поверенного в делах Астейты Мухаммеда Мария, сообщает TUT.BY .

Участники штурма требовали от сотрудников посольства его покинуть, иначе они начнут штурм первого этажа. Они выбили двери и разбили одно из окон. Среди нападавших, передает корреспондент TUT.BY, было несколько арабов, остальные "говорили на чистом русском".

Попытке штурма ливийского посольства помешал ОМОН, который вызвали сотрудники соседнего посольства Молдовы. Те проверили документы у присутствующих, но после этого получили команду не вмешиваться в ситуацию - ведь территория посольства является территорией иностранного государства. Около полудня нападавшие разошлись.

Астейту Мухаммада Мария пытались вытянуть из здания посольства. На теле дипломата остались синяки от нападения. МИД Ливии обратилось к Беларуси с просьбой обеспечить охрану посольства после нападения на него.

Ливийский дипломат заявил TUT.BY, что это не первое нападение на него. Посольство попытались штурмовать еще месяц назад, тогда же его главы избили. Он заявил белорусскому изданию, что за нападением тогда стоял бывший военный атташе посольства.

После этого ливийское посольство заключило соглашение с российской частной компанией "РСБ-Групп" для охраны. И направила своих сотрудников в Минск. Советником посольства Ливии по вопросам охраны стал россиянин Станислав Кудряшов.

По данным TUT.BY, Ливию в Беларуси представляет Ливийская национальная армия (ЛПА) под командованием генерала Халифы Хафтара. Она противостоит международно признанному Правительства национального единства (УНЕ) во главе с Фаиз Сараджа. ЛПА поддерживает Турция, а УНЕ - Россия.

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