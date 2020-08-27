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Espreso.tvОбществоВ Минске 27 августа задержали более 170 человек, - правозащитники

В Минске 27 августа задержали более 170 человек, - правозащитники

Во время сегодняшней акции протеста в Минске силовики задержали более 170 человек

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, сейчас известно о задержании по меньшей мере 173 человек. Среди задержанных журналисты "Радио Свобода", TUT.BY, "БелаПАН", DW и BBC, а также корреспондент польского телеканала TVN.

Кроме того, задержаны граждане Российской Федерации и Швеции.

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