В Минске 27 августа задержали более 170 человек, - правозащитники
27 августа, 2020, 21:56
Во время сегодняшней акции протеста в Минске силовики задержали более 170 человек
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
По информации правозащитников, сейчас известно о задержании по меньшей мере 173 человек. Среди задержанных журналисты "Радио Свобода", TUT.BY, "БелаПАН", DW и BBC, а также корреспондент польского телеканала TVN.
Кроме того, задержаны граждане Российской Федерации и Швеции.
- В Минске на площади Свободы силовики задержали около 20 журналистов.
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