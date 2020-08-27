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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки обнаружили 220 новых случаев заражения COVID-19, четыре человека умерли

В Киеве за сутки обнаружили 220 новых случаев заражения COVID-19, четыре человека умерли


фото: reuters
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось еще на 220 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении."

Заболели 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15 заболели в том числе и 10 медиков.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали прошедшие сутки 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус победили 3975 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Деснянском - 30 и в Подольском районе - 27 случаев.

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