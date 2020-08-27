В Киеве из-за аварии электросетей центр города остался без света, - КГГА

27 августа, 2020, 17:43

В Киеве, в районе Майдана Независимости, произошла авария на электросетях, обесточены ближайшие дома, фонтаны и ТЦ "Глобус"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram .

"Из-за аварии на электросети в районе Майдана Независимости, обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, часть ТЦ" Глобус "и прилегающие жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение планируют восстановить 27 августа около 20:00.

Фонтаны на Майдане Незалежности начнут работать после восстановления электроснабжения.

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